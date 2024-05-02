Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, KKTC’de 8 saatlik iş gününün hayal olduğunu belirtti.

Yeniçağ Web TV yayımlanan bir programda, Ersoy, sınıf mücadelesinin yükseltilmesi gerektiğini, KKTC’de özel sektörde 8 saatlik iş gününün “hayal olduğunu”, bazı emekçilerin günde 10-12 saat çalıştırıldığını, özel sektörde uzun çalışma saatleri yanında, patron aşağılamaları, emeklilik hakları ihlali, yatırılmayan sosyal sigorta primleri, kayıt dışı çalıştırılma, geç maaş yatırıma gibi sorunların da var olduğunu belirtti.

Ersoy, Kuzey'den ve Güney'den emekçilerin iş birliği yaparak günlük hayatta yaşadıkları sorunları Kıbrıs sorununun çözümüne yönlendirebileceğini belirtti.

Ersoy, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle, sihirli bir şekilde bütün sorunların kendiliğinden çözülebileceğini, çözümün de emperyalist devletlerinin kendileri ile ilgili ülkedeki çıkarlarını dengeye oturtmasıyla olacağına inandıklarını belitti.

Bir yerde emekçiler örgütlü değilse, kendi sınıfsal taleplerini yükseltemiyorsa, orada hak, hukuk, liyakat aranamayacağını kaydeden Ersoy, emekçiler örgütlenip sermayeye geri adım attırmadığı sürece tüm hakların geriye gideceğini söyledi.

İnsanların mücadele ve eylemler için sokağa çıkmaktan çekindiğini belirten Ersoy, insanları bir araya getirenin somut talepler ve program olduğunu ve “Soyut taleplerle insanları sokağa çıkmaya ikna edemezsiniz” dedi.

Ersoy, sendikasız çalıştırmanın yasaklanması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi, servet vergisi, kamusal nitelikli eğitim ve sağlık, enerji ve barınma hakkı tüm bu başlıklarda mücadele yürüttüklerini söyledi.