Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun okullar için ayrılan kaynağın yetersizliği yönünde söylediklerinden dolayı eleştirdi.

Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada okullar için gerekli kaynağın yaratılabileceğini, her yıl yüz milyonlarca TL’nin teşvik, muafiyet ve af adı altında özel okullara aktarıldığını ileri sürdü.

Bütçenin yüzde 40'dan fazlasının, "transfer ödemeleri" adı altında özel sermayeye kanalize edilmekte olduğunu iddia eden Rahvancıoğlu, sadece bu kalemde yapılacak bir düzenleme ile ortaya muazzam bir kaynak çıkacağını söyledi. Rahvancıoğlu, bu kaynağa ek olarak, ultra zenginlere servet vergisi getirilebileceğini, bunun nin de dünyanın birçok ülkesinde uygulandığını kaydetti.