Bağımsızlık Yolu, bu sabah Küçük Kaymaklı terminal çemberinde pankart açarak, bildiri dağıttı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazeteci Ali Kişmir’in doğrudan 10 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için açılan davaya dikkat çekmek gerekçesiyle pankart açarak, bildiri dağıttı.

“Düşünce yargılanıyor, ifade özgürlüğü yargılanıyor, demokrasi yargılanıyor, sen yargılanıyorsun!” denilen bildiride, yazarların düşüncelerinden dolayı yargılandığı bir ülkede kimsenin güvende olmadığına ileri sürülerek, davanın Kıbrıslı Türk halkını korkutma, sindirme ve susturma davası olduğu iddia edildi.