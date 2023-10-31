Bağımsızlık Yolu, dün Güzelyurt bölgesine bağlı Yayla köyünde, narenciye ağaçlarının bulunduğu bir alanda iki adet patlamamış bomba bulunduğunu belirterek, ülkede askeri faaliyetlerden kaynaklı ciddi problemler yaşandığını ve daha büyük sorunlar yaşanmadan askerin sivil alana müdahalesinin sınırlandırılması gerektiğini savundu

Bağımsızlık Yolu "Omorfo" Bölge Sorumlusu Celal Özkızan tarafından yapılan yazılı açıklamada, askerin tatbikat kapsamında kullandığı mühimmatın Güzelyurt bölgesinde bir kez daha tehlikeli bir şekilde ortaya çıktığı kaydedilerek, konu ile alakalı herhangi bir tedbir alınmadığı ifade edildi.

2018 yılı aralık ayında yine Mevlevi köyünde bulunan, atış alanı çevresindeki patlamamış bomba nedeniyle 13 yaşındaki Makhir İsmailov'un hayatını kaybettiğinin anımsatıldığı açıklamada, “Günlük yaşamları ve tarımsal üretimleri sırasında her an mühimmat ya da askeri bir malzeme nedeni ile ciddi zarar görme, hatta canını kaybetme ihtimali ile karşı karşıya olan halkımız bu konulardaki endişesini dile getirmeyi sürdürüyor” denildi.

Açıklamada, sivil bölgelerde askeri tatbikat ve aktivitelerin sonlandırılması ve askerin sivil alana müdahalesinin sınırlandırılması istendi.