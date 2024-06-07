Rum polisinin, aldığı bir ihbar üzerine Baf’ta yaptığı operasyonda, yasadışı nargile tütünü imalathanesi tespit ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, nargile tütünü imalathanesinin 40 yaşındaki bir kişinin evinin içinde tespit edildiğini ve şahsın tutuklandığını yazdı.

Haberde, şahsın evinde kullanıma hazır 21,7 kilo nargile tütünü, 14 kilo üretim aşamasında olan tütün, 36,1 kilo kuru tütün, 78,7 kilo gliserin, 2,2 kilo kırmızı pigment, 2 kilo glikoz, 1 litre nargile aroması ve çeşitli üretim malzemeleri bulunduğu kaydedildi.