Alithia gazetesi, deniz kaplumbağasına yapılan işkenceye ilişkin görselin paylaşılmasının ardından yaşanan gelişmelere yer verdi.

Gazete uzmanların deniz kaplumbağası üzerinde yaptıkları incelemede, kaplumbağanın yaşanan bu olayın, 48 saat öncesinde öldüğünü tespit ettiğini yazdı.

Buna karşın, videoda yer alan, 58, 47, 27 ve 22 yaşlarındaki şahısların, "çevreye verdikleri rahatsızlık, korkunç manzaraya neden olma ve bölgeden geçen turistlerde tedirginlik yaratma" suçlarından tutuklandığını yazan gazete, Rum Veterinerlik Dairesinin de kaplumbağa üzerinde dün otopsi yaptığını ve 48 saat önce öldüğünü tespit ettiğini belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi, bahse konu şahısların, deniz kaplumbağasını fırlattığını ve tekmelediğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca bahse konu şahısların tutuklanmalarının ardından dün serbest bırakıldığını da belirtti.