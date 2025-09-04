Baf’ta, pazartesi akşamı 59 yaşındaki bir iş adamının arabasından kimliği belirsiz şahıslar tarafından 65 bin euro nakit para çalındı.

Fileleftheros gazetesi, iş adamının valiz içerisinde muhafaza ettiği paraları ertesi gün bankaya götürmek için arabasına koyduğunu ve sabah kalktığında, arabasının arka camının kırılmış, kapısının zorlanmış ve valizin çalınmış olduğunu gördüğünü yazdı.

Gazete, polisin, hırsızlığı yapan kişilerin iş adamını bir süredir takip ettiği üzerinde durduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.