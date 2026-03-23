Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın Meclis Genel Kurulu’nda Girne Belediyesi’ndeki istihdamlarla ilgili iddialarına yazılı açıklama ile yanıt verdi.

Şenkul, belediye bünyesinde 70’in üzerinde çalışanın emekli edildiğini, buna rağmen ek bir mali yük oluşturmadan yaklaşık 170 yeni istihdam sağlandığını belirterek, süreç hakkında bilgi verdi.

Şenkul, yapılan işe alımların somut hizmet alanlarına dayandığını vurgulayarak, “Kent güvenlik birimi kurduk ve 7/24 hizmet verir hale getirdik. Bilgi teknolojileri (IT) bölümünü oluşturduk. Yeni otoparklar açtık. Daha önce temizlik hizmeti ulaşmayan sokaklara süpürge ekipleri yerleştirdik. Ayrıca halkımızın daha uygun fiyatlarla sosyal alanlardan faydalanabilmesi için kafeler açtık. Kordon ve Antis bölgelerinde vatandaşlarımızın erişebileceği fiyatlarla hizmet sunuyoruz, sırada Kale Arkası var” dedi.

İşe alımlarda hiçbir ayrım gözetilmediğinin altını çizen Şenkul, farklı siyasi görüşlerden ve farklı kökenlerden gelen gençlerin belediye çatısı altında buluştuğunu belirtti. “Aralarında UBP’li de var, CTP’li de, YDP’li de, TDP’li de… Antep kökenli de var, Hatay kökenli de, Baf kökenli de, Limasol kökenli de… Biz kimseye nereden geldiğini ya da hangi görüşte olduğunu sormadık” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya hitaben Şenkul, ileriki dönemde yeni projelerle gençlere daha fazla iş imkânı yaratacaklarını ifade etti.

Şenkul, açılması planlanan lunaparklar, kafeler ve doğa parklarıyla istihdamın artacağının altını çizdiği açıklamasının sonunda, belediye çalışanlarına yönelik asılsız iddialarda bulunduğunu gerekçesiyle Maliye Bakanı’na “Çalışanlarımızdan özür dileyin.” çağrısı yaptı.