Baf’a bağlı Psahi köyünde dün sabaha yakın meydana gelen olayda 34 yaşındaki bir erkek şahsın, 31 yaşındaki yine bie erkek şahsa av tüfeğiyle ateş açtığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Baf Polisi Basın Sözcüsü Mihalis Nikolau’nun açıklamalarına dayanarak, 31 yaşındaki şahsın sabaha yakın eğlence merkezinden evine dönüp arabasını park ettiği esnada, kendisini bekleyen 34 yaşındaki şahsın açtığı ateş sonucu ağır yaralandığını yazdı.

Habere göre yaralanan şahıs ilk önce Baf Hastanesi'ne daha sonra ise Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yaralanan şahsın durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.