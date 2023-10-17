Baf Teknik Okulu’nda dün, iki Suriyeli öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan ırkçı saldırı meydana geldiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, okulun teneffüs saatinde yaşanan olayda, henüz belirlenemeyen sebeplerden ötürü önce iki öğrenci arasında itiş kakış olduğunu, ardından üçüncü bir öğrencinin Suriyeli arkadaşına yardıma gelmesiyle olayın büyüdüğünü ve 20-30 kişilik grubun iki Suriyeli öğrenciye saldırarak ciddi şekilde darp etmeye başladığını yazdı.

Gazete, hastaneye kaldırılan öğrencilerden birinin burnunun kırıldığını, diğerinde de doku zedelenmesi olduğunu kaydetti.

Haberde, okul müdürlüğünün Eğitim Bakanlığı’na olayla ilgili bilgilendirme yaptığı ve bakanlığın da, olayın tekrarlanmaması için nasıl idare edilebileceğiyle ilgili talimatlar verdiği belirtildi.