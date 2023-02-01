Fileleftheros’un birinci sayfasında ve fotoğraflı aktardığı habere göre, Baf’taki mevcut bölgelerde taş ocağı malzemesi kalmadığı gerekçesi ve yeni bölgeler tahsis edilmesi talebiyle beton ve taş ocağı şirketlerine bağlı onlarca beton mikseri ve kamyon, Baf-Limasol yolunda trafik akışı 2 saat kesildi