Fileleftheros’un birinci sayfasında ve fotoğraflı aktardığı habere göre, Baf’taki mevcut bölgelerde taş ocağı malzemesi kalmadığı gerekçesi ve yeni bölgeler tahsis edilmesi talebiyle beton ve taş ocağı şirketlerine bağlı onlarca beton mikseri ve kamyon, Baf-Limasol yolunda trafik akışı 2 saat kesildi
Baf-Limasol yolunda trafik akışı 2 saat kesildi
Beton ve taş ocağı şirketlerine bağlı onlarca beton mikseri ve kamyon, Baf-Limasol otoyolunun her iki yönünü 2 saat trafiğe kapattı.
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