Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki silahlı kuvvetlerinin tamamının ülkeye dönüşünün tamamlandığını duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının, ABD'nin X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen'deki BAE silahlı kuvvetleri unsurlarının tamamının ülkeye dönüşünün tamamlandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında, terörle mücadele birliklerinin kalan görevlerinin sona erdirilmesine ilişkin daha önce ilan edilen kararın uygulandığı ifade edildi.

BAE, 30 Aralık'ta, Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen’de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen’deki terörle mücadele ekiplerinden geriye kalan unsurların güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin ilgili ortaklarla koordinasyon içinde sona erdirildiği belirtilmişti.

Aynı gün Suudi Arabistan, BAE'ye Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

