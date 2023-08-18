Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Al Nahyan, resmi temaslar kapsamında Abu Dabi'ye gelen Barzani'yi, Eş-Şati Sarayı'nda kabul etti.

İkilinin görüşmesinde BAE'nin Irak ve IKBY ile ilişkileri ve bunların iki ülke halkının yararına olacak şekilde desteklenmesi ve güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

Haberde, Barzani'nin ne zaman BAE'ye geldiği ve ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.