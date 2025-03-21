DAÜ’den verilen bilgiye göre, ziyarette, akademik iş birlikleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kültürel etkileşimler ve DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali hakkında görüşmeler yapıldı.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Heyeti’nin 2013 yılı Mart ayında DAÜ’de kurulduğunu ifade ederek, “Kendimizi KKTC’de her zaman Azerbaycan’da gibi hissettik ve DAÜ’yü de bir parçamız olarak görüyoruz” dedi.

KKTC’ye ve DAÜ’ye duyduğu aidiyeti dile getiren Hasanoğlu, Türk Dünyası Uluslararası Nevruz Festivali’nin ilk gününün DAÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek olmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, Nevruz’u kutlayarak, “Bugün Nevruz’un ilk günü ve bu özel günün başlangıcında sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile olan kardeşlik bağlarının her zaman güçlü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, Azerbaycan-Kıbrıs ilişkilerinin önemine değinerek, bu tür ziyaretlerin iki ülke açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

DAÜ hakkında detaylı bilgiler veren Pof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından öğrenciler yetiştirdiğini ifade etti.