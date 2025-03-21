10 Mart -16 Mart tarihlerini kapsayan denetimlerde ise trafikte 17 bin 380 araç sürücüsü kontrol edildi, 3 bin 1 sürücü aleyhine yasal işleme gidildi.

Rapor edilen sürücülerden bine yakınının süratli araç kullandığı belirlendi. 213 araç trafikten men edilirken 7 sürücü de tutuklandı.

-69 kaza, 2 ölü, 18 yaralı

Polis Basın Subaylığı'nın 10 Mart -16 Mart tarihlerini kapsayan trafik raporuna göre, 55’i hasarla sonuçlanan 69 trafik kazasından 55’i hasarla sonuçlandı.

Kazalardan 27’sine sürat, 9’una dikkatsiz sürüş, 9’una yakın takip, 16’sına kavşakta durmama neden oldu. 8 kaza sebebi “diğer etkenler” olarak açıklandı

İlçelere göre dağılıma göre, kazaların 20’si Lefkoşa, 5’i Mağusa, 32’si Girne, 5’i Güzelyurt, 7’si de İskele’de oldu.

-Trafikte denetim…3 bin sürücüden bini süratli, 341’i emniyet kemersiz, 353’ü de seyrüsefer ruhsatsızdı

Öte yandan polis söz konusu tarihler arasında ülke genelinde 17 bin 380 aracı kontrol ederek, 3 bin 1 sürücü aleyhine yasal işlem başlattı.

3 bin 1 sürücüden 818’i süratten, 353’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 309’u cep telefonundan, 341’i emniyet kemeri takmamaktan rapor edildi.

-Alkollü sürücü sayısı 50

50 sürücü hakkında da alkollü araç kullanmaktan yasal işlem yapıldı. 27 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Rapora göre, sürücülerden 215’i mobil araçla tespit edilen sürat nedeniyle rapor edildi.

37 sürücü tehlikeli, 53 sürücü dikkatsiz sürüşten rapor edilirken, 124 sürücünün trafik levha ve işaretlerine, 12 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı belirlendi.

137 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 74 sürücü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmaktan rapor edildi.

28 sürücü "T" izinsiz, 23 sürücü "B" izinsiz araç kullanmaktan rapor edilirken, 30 sürücü hakkında aracın camlarına görüş engelleyici cam film yapıştırdığı için yasal işlem yapıldı.

11 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan, 35 sürücü de ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmaktan rapor edildi.

539 sürücünün diğer trafik suçlarını işlediği belirlenirken, 213 araç trafikten men edildi, 7 sürücü tutuklandı.