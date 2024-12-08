(Kamalı Haber)- Kalkanlı’da meydana gelen elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket ve şiddet tehdidi suçlarından tutuklanan bugün mahkemeye çıkarıldı. Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 6 Aralık’ta saat 14:20’de, zanlı Mehmet Onat Öz’ün, Kalkanlı’da, kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle eski kız arkadaşı N.Z. F. adına bulunan mail adresine ‘aşağıda bekliyorum eğer hemen inmezsen hem annene hem de babana ilişkimizi, neler yaptığını anlatacağım. Bu son şansın aşağı inmek ve konuşmak için.’yazıp göndermek suretiyle elektronik haberleşme yasasına aykırı harekete bulunduğunu açıkladı. Zanlının 7 Aralık’ta ise Kalkanlı’da,konuşmak için bir araya geldiği eski kız arkadaşına yine aynı sebepten dolayı “Benimle son kez birlikte olmazsan fotoğraflarını yayacağım, önce babandan başlayacağım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Zanlının 7 Aralık’ta derdest emri gereği tutuklandığını ve ikametgahında arama yapıldığını belirten polis, 2 adet laptop, bir adet tablet ve bir adet cep telefonu bulunarak emare olarak zapt edildiğini açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, her iki tarihte işlediği suçları itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü, zanlının evinde bulunan emarelerin DATA incelemesinin yapılacağını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.