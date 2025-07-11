BİZDEKİ TÜCCARLAR ZAMLARA DOYMUYOR



Güneyde Aynı Marka 89 TL, Kuzeyde 150 TL

Ergün Yahat

Ülkemizde Euro’nun yüksek kuruna rağmen alışveriş güneydeki marketlere kaymaya devam ediyor. İbre tersine döndü; yaklaşık bir yıl önce kuzeydeki marketler, güneyden gelen Rum müşterilerle dolup taşarken, bugün tam tersi bir tablo yaşanıyor.

Dövizdeki artışı fırsata çeviren toptancı ve tüccarlar, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine sürekli zam yapıyor. Bu durum halkı zor durumda bırakırken, vatandaş çareyi daha uygun fiyatlı olan güneydeki marketlerde buluyor.

Yetişkinlerin ve çocukların sıkça tükettiği Pringles marka cipsin güneyde 1.85 Euro'ya (yaklaşık 89 TL) satıldığı, aynı ürünün kuzeyde ise 150 TL’ye satıldığı görüldü.

