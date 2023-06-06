Ay.Napa’da 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç kızın darp edilmesi olayının yankıları sürüyor.

“Sigmalive” haber sitesinin haberine göre, Rum Polisi Basın Bürosu Eleni Konstantinu konuyla ilgili yaptığı açıklamada münferit bir olayın söz konusu olduğunu belirtirken kadının yaralanmasına yol açan nedenlerin ise araştırıldığını söyledi.

Konstantinu, şimdiye kadar tanıklardan elde edilen ve olayın soruşturmasından, kadının yaralanmasıyla sonuçlanan önemsiz bir nedenden kaynaklandığı görülen yasalara aykırı bir davranışın söz konusu olduğunu ifade etti.

Konstantinu açıklamasında sorgu makamlarının, ilk andan itibaren olayı araştırdığını, tüm tanıklıkları ve olasılıkları değerlendirdiğini söyledi.

-2 kişi tutuklandı

“Sigmalive” haber sitesi ayrıca Mağusa Bölgesi Mahkemesi’nin, 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün darp edilmesiyle ilgili zanlı olarak tutuklanan 22 ve 30 yaşlarındaki iki kişi hakkında 4 gün tutukluluk emri verdiğini belirtti.

Haberde, olayın Ay.Napa’da meydana geldiğini, darp edilen Kıbrıslı Türk’ün, ambulansla “Mağusa Bölgesi Genel Hastanesi’”ne götürüldüğü, buradaki doktorların kadının vücudunda çeşitli morluklar ve bir dişinin kırık olduğunu tespit ettiği de anımsatıldı.

25 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün daha sonra ise “Mağusa Bölgesi” polisine giderek olayı şikayet ettiği de ifade edildi.

Fileleftheros web sayfasına göre “Mağusa bölgesi Polisi” Basın Sözcüsü Stiv Theodolu yaptığı açıklamada iki grup arasındaki kavganın ardından iki şüphelinin, 25 yaşındaki genç kıza saldırarak darp ettiğinin görüldüğünü bunun neticesinde de 2 ila 3 metrelik bir çitten düşerek yaralandığını belirtti.

-Anna Dimitriu’dan kınama

Bir başka Rum haber sitesi “Alfanews.live”, Meclis Başkanı Anna Dimitriu’nun, sosyal medya hesabı Twitter aracılığıyla bir açıklama yaparak olayı kınadığını belirtti.

Dimitriu yaptığı açıklamada, şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına ilişkin olayları kınadığını ifade etti.

Dimtriu ayrıca son günlerdeki şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olaylarının, münferit olarak ele alınmaması gerektiğini de belirtti.