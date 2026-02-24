Habere göre Pentagon ve xAI, Grok’un gizli askeri sistemlerde kullanılmasına olanak tanıyan anlaşmaya imza attı.

Bu adımın, Pentagon ile yapay zeka şirketi Anthropic arasında son dönemde gündeme gelen anlaşmazlığın ardından atıldığı öne sürüldü.

ABD’nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdığı operasyonda Anthropic’in ‘Claude’ adlı yapay zeka modelini kullandığı ortaya çıkmış, ardından şirketle Pentagon arasında bir gerilim doğmuştu.

Pentagon, yapay zekayı askeri operasyonlarda hiçbir kısıtlama olmadan kullanmak isterken, Antropic’in savaş ve otonom silahlar gibi alanlarda Claude’un kullanımını kısıtlamak istemesi anlaşmazlığının temel nedenini oluşturmuştu.

xAI’ın Anthropic’in yerini tamamen alıp alamayacağı ya da bunun ne kadar süreceği net değil.

Ancak Axios’a göre Pentagon, Anthropic’le ilişkisini kesmeye hazırlandığı bir dönemde xAI’la müzakereleri hızlandırdı.