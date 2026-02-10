Herzog'un Avustralya'ya ziyareti, ülkenin çeşitli kentlerinde protesto edilirken polisin göstericilere sert müdahalesi de sürüyor. Sydney'deki gösterilerde bir protestocunun polis tarafından yerde yumruklanması görüntülere yansıdı.

The Guardian Australia'nın yayımladığı görüntülerde, NSW'nin Sydney kentinde kefiye giyen Filistin destekçisi bir göstericinin iki polis tarafından yerde elleri arkadan bağlı şekilde tutulduğu görülüyor.

Yerde yüzüstü ve hareketsiz bırakılan göstericinin kendini savunmasına izin vermeyen polis, protestocunun başına ve sırtına defalarca yumruk atıyor.

Göstericinin etrafını daha fazla polis sararken çevredekilerin de "Sizi canavarlar!" diyerek tepki gösterdiği duyuluyor.

Herzog'un ziyareti protestolara yol açtı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Sydney'de toplanan yaklaşık 6 bin göstericinin belediye binasına yürümek istemesi üzerine çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 9 kişi hakkında dava açıldığı ve "polise saldırma ve engel olma ile talimatlara uymayı reddetme" gibi suçlardan yargılanacakları belirtilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde NSW polisinin Sydney'deki göstericilere müdahalesi tartışma konusu olurken yetkililer, polisin tutumunu savunmuştu.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Başbakan Anthony Albanese, Herzog'u, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla ülkeye davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in lideri Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.