BBC’nin haberine göre İzabela Zablocka ve Anna Podedworna 2000’lerde çalışmak için Polonya’dan Britanya’ya gitti ve Derby’de yaşamaya başladı.

Zablocka 28 Ağustos 2010’da memleketindeki annesini aradıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

15 yıl sonra, 1 Haziran 2025’te, kadının cesedi iki parçaya ayrılmış halde gömülü bulundu.

Podedworna, partnerini bir kavga esnasında ‘kazara’ ve ‘meşru müdafaa’ olarak öldürdüğünü savundu.

Polis dedektifi Kane Martin’se Podedworna’nın ‘manipülatif bir yalancı’ olduğunu öne sürdü:

“Kadını ikiye ayırıp önce çöpe atmış, sonra gömmüş. Yıllarca yalan söyleyerek adaleti engelledi.”

Jüri karşısına çıkarılan Podedworna suçlu bulundu.

Cezası 11 Şubat’ta açıklanacak.