İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Norveç, Slovenya ve İspanya, Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalayan İsrail'i kınayan ortak açıklama yaptı.

Avrupa'daki 7 ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Gazze ve çevresinde özellikle su, elektrik ve iletişim hatlarının kesilmesine neden olan, Filistinli halkı ve mültecileri hedef alan saldırılarının, Birleşmiş Milletler (BM) yetkisini baltaladığı, uluslararası hukuku ihlal ettiği, Uluslararası Adalet Divanının kararlarına aykırı düştüğü ve ciddi insani sonuçlar doğurma riski taşıdığı belirtildi.

7 ülkenin İsrail ordusunun son saldırılarını kınadığı açıklamada, İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi bölgedeki uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze'deki felaket niteliğindeki insani duruma çözüm bulmak için yürüttüğü çalışmaları garanti etmekle yükümlü olduğu vurgulandı.

"BM'nin ayrıcalıklarına, dokunulmazlıklarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı şarttır." ifadesi kullanılan ortak açıklamada, Gazze'deki, işgal altındaki Filistin topraklarında ve daha geniş bölgedeki sivil halka hayat kurtarıcı yardım ve temel hizmetler sunmanın hayati önem taşıdığının altı çizildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerine iki hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine de 3 saldırı gerçekleştirmişti. Ayrıca İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunu ve Gazze kentinin doğu bölgelerini hedef almıştı.

