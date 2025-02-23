DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Cengiz ve beraberindeki heyeti DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuk heyete üniversite hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Birlik Başkanı Cengiz ise, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kılıç'a Almanya’da kurulan birliğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, DAÜ ve Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği arasında kurulabilecek olası iş birlikleri üzerinde görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Ziyaret sonunda DAÜ Rektörü Kılıç, Cengiz’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim etti.