Economist toplantısının dünkü ikinci gün çalışmaları sırasında konuşan Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası yetkililerinin, istikrarsızlığın ekonominin gelişmesini engellemesinden ötürü, Kıbrıs sorununun çözümünün önemine işaret ettikleri kaydedildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, toplantıda yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece, doğası gereği istikrarsız kalacağını söylerken, AB’nin, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine tam anlamıyla bağlı kalmasının nedenlerinden birinin bu olduğuna işaret etti.

Avrupa Komisyonu’nun bu taahhüdünü pratik önlemlere de döktüğünü ve AB’nin 30 milyon Euro’yu aşan bir bütçeyle Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı uyguladığını dile getiren Nava, Yeşil Hat aracılığıyla gerçekleştirilen ticarete de değinerek, bunun insanları yaklaştırdığını ve iki toplum arasında güven inşa ettiğini ifade etti.

Dünya Bankası’nın Doğu Avrupa Konuları Direktörü Goran Tinjic ise etkinlikte yaptığı açıklamada, Yeşil Hat üzerinden gerçekleştirilen ticaretin düzeyinin, Kıbrıs’taki ekonomik entegrasyon ihtimali karşısında önemsiz olduğunu vurguladı.

Tinjic konuşmasında, ekonomik entregrasyon konusunda büyük bir perspektif bulunduğunu sözlerine ekledi.

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