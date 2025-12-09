Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi Johannes Hahn’ın önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a geleceği belirtildi.

Politis gazetesi “Avrupa Yeniden Kıbrıs Sorunu Oyununda- AB Özel Temsilcisi Johannes Hahn Önümüzdeki Günlerde Geliyor- AB Temsilcisi de Oyunda- İki Liderle de Görüşecek” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde Hahn’ın önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a geleceğini ve bu kez ilk defa Kıbrıs Türk liderliğiyle de görüşeceğini yazdı.

Hahn’ın bu hafta iki lider, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, siyasi çevreler ve sivil toplum örgütleriyle görüşmek için Kıbrıs’a geleceğini yazan gazete, Hahn’ın temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana’yla da görüşeceğini kaydetti.

Hahn’ın Erhürman ve Dana’nın haricinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum müzakereci Menelaos Menelau, Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’la görüşeceği de kaydedildi.

- BM-AB İş birliği

Öte yandan gazete “diplomatik kaynaklara” dayanarak BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel temsilcisiyle yakın iş birliğinin nasıl olacağının henüz şekillenmediğini yazdı.

Şu ana kadar AB özel temsilcisinin, iki tarafın müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik yeniden yakınlaşması çabalarına doğrudan müdahil olmadığını yazan gazete, Hahn ile Holguin’in Kıbrıs’ta yapacakları görüşmede aralarındaki iş birliğinin niteliğini detaylı bir şekilde inceleme fırsatına sahip olacaklarını belirtti.

Bunun doğal olarak iki liderin Holguin’le perşembe günü yapacakları üçlü görüşmede ilerleme kaydedilip kaydedilmeyeceğine bağlı olacağını yazan gazete, “aynı kaynağa” dayanarak bazı konularda ilerleme olması halinde tüm tarafların rollerinin daha da netleşeceğine işaret etti.

- Hahn’ın olası sonraki adımları

Gazete “başka bir diplomatik kaynağa” dayanarak BM Genel sekreterinin geçen eylül ayında uluslararası örgütün AB’yle çalışmaya hazır olduğunu net bir şekilde ifade ettiğini de anımsattı.

İlk adımın Avrupalı temsilcinin genişletilmiş görüşmede bulunması olacağını yazan gazete, şu ana kadar Türk tarafının AB’nin katılımına itiraz ettiğini öne sürdü.

Geriye Hahn’ın pozisyonunu ve rolünü önümüzdeki dönem içerisinde nasıl kullanacağı ve enerjisi ile nüfuzunu nereye odaklayacağının kaldığını kaydeden gazete, AB’nin 5+1 formatındaki bir sonraki görüşmeye katılıp katılmayacağı, hangi Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) destekleyeceği ve çözüm temeli ile AB müktesebatının uygulanması konusunda Türk tarafı üzerinde nasıl bir etki yaratacağının ise henüz belli olmadığını ekledi.