Güney Lefkoşa’da bir şahıs, yasadışı şekilde ateşli silah bulundurmak ve taşımak suçlamasıyla tutuklandı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Lefkoşa’da Pazar sabah erken saatlerde bir fırının önüne gelen 29 yaşındaki bir şahıs, fırının önünde bulunan birkaç gençle tartıştı.

Söz konusu şahıs, tartışma sonrasında aracına dönerek silahını aldı ve tartıştığı gençlerin yanına gitti.

Haberde, gençlerin oradan uzaklaştığını gören şahsın da olay yerinden ayrıldığı ancak yapılan şikayet üzerine Rum polisince tespit edilerek tutuklandığı ifade edildi.