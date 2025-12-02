Rum basınında bugün yer alan bir haberde Güney Kıbrıs’ta organize suçların aldığı boyutların ve suçluların sergilediği tavrın korkuya neden olduğu kaydedildi.

Kimliği bilinmeyen kişilerin cumartesi gecesi 23.30 sıralarında Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo’da bir şirket binasına askeri bir tüfeğin şarjörünü boşalttıklarını yazan Fileleftheros gazetesi, bunun birkaç dakika öncesinde olayın meydana geldiği yerde gençlerin bulunduğunu belirtti.

Bölge sakinlerinin endişeli olduğunu ve olay yerinde 20 adet boş mermi kovanı bulunduğunu kaydeden gazete, şirket sahibinin olayla ilgili hiç kimse konusunda şüphe ortaya koymadığını ifade etti.

Haberde polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Rum polisinin yabancı faktörlerin yerel suçlardaki rolünü ciddi şekilde araştırdığını ve polis çevrelerinin Güney Kıbrıs’taki organize suçlarla mücadelenin artık başka boyutlar aldığı yorumunda bulunduklarını ileten gazete, bunun nedeninin Güney Kıbrıs’taki yabancıların suç faaliyetleri olduğunu ekledi.

- Hırsızlık

Alithia gazetesi ise haberinde, geçen cumartesi meydana gelen bir olayda Baf’a bağlı Kuklia’da bir eve giren hırsızların evden 3 bin Euro’luk ziynet eşyası, 600 Euro nakit para ve 700 Euro değerinde bir kadın çantası çaldıklarını yazdı.

Haberde polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü kaydedildi.

(İY/ŞEB)