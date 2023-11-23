Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı, eğitimin, toplumların gelişimi için temel bir taşıyıcı olduğunu vurguladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenler, geleceğimizi şekillendiren, genç nesilleri aydınlatan, değerlerimizi aktaran en kıymetli rehberlerdir. Geleceğin yetişmiş bireylerine sadece bilgi değil, aynı zamanda doğru değerleri ve sorumluluk duygusunu aşılayarak, onları başarılı bireyler olarak yetiştiren güçlü bir topluluğun üyelerisiniz.

Eğitim, toplumların gelişimi için temel bir taşıyıcıdır. Siz öğretmenler, bu önemli görevi yerine getirirken sevgi, özveri ve sabırla dolu bir emek harcıyorsunuz. Her biriniz, öğrencilerinize umut ve ilham oluyor, onların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına rehberlik ediyorsunuz.

Bu vesileyle, siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz özveriyle, genç kuşakları geleceğe hazırlayarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunuyorsunuz. Sizler, toplumumuzun teminatısınız. Sizlerin bu önemli görevdeki fedakarlığınızı ve çabalarınızı en içten duygularımla kutluyorum.

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevleri başında şehit düşen aziz öğretmenlerimizi saygıyla yad ediyor, emekli öğretmenlerimize sağlık, görevi başındaki öğretmenlerimize başarılar dilerim”