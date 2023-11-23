Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki toplantı 16.45’te başladı.
Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki toplantı 16.45’te başladı.
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki toplantı 16.45’te başladı.
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