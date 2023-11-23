Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 8. Kuruluş Yılı Konseri 30 Kasım Ve 1 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 8. Kuruluş Yılı Konseri 30 Kasım Ve 1 Aralık’ta

Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki toplantı 16.45’te başladı.