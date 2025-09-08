Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, İzmir’in Balçova ilçesinde polis karakoluna yönelik saldırıyı kınadı.

Ataoğlu kınama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İzmir’in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna yönelik alçakça saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, Türk milletine ve Emniyet Teşkilatı’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Saldırıda şehit düşen kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Türkiye’ye sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize ise acil şifalar temenni ediyorum.

Kardeş Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef alan bu tür saldırılar, hiçbir zaman Türk milletinin birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır.”