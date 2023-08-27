Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Limasol'da camiye yapılan saldırıyı kınadı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bu tür eylemler, sadece Müslümanları hedef almıyor; aynı zamanda insanlığın ortak değerlerine de büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu ve benzeri olaylar, barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İslam karşıtlığına dayalı saldırılar, hoşgörü, saygı ve anlayış temelinde bir toplumun oluşturulmasına yönelik çabaları sabote ediyor. Bizler, farklı inançlara saygı duyan bireyler olarak, bu tür nefret eylemleri karşısında birlik olmalı, hoşgörüyü ve saygıyı yüceltmeliyiz.”