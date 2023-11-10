Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 7’nci Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılı nedeniyle, Atatürk Parkı’nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, törene Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, elçilik çalışanları, Azerbaycan’da faaliyet gösteren iş adamları, öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı’nın Atatürk heykeline çelenk bırakması ile başlayan törende, Büyükelçilikteki bayrak yarıya indirildi, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Ataoğlu, törenin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Bağcı ile birlikte, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Büyükelçilik binasında açılan Atatürk Resim Sergisi’ni ziyaret etti.