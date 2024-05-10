Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “engelli kardeşlerimizin hiç bir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkânlardan yararlanabilmeleri için toplum olarak farkındalıklarımızı artırmalıyız.” dedi.

Ataoğlu, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Engelliler için hayattaki en büyük engel, onları belirli günlerde gündeme taşıyan zihniyettir.

Engelli kardeşlerimizle sürekli iletişim halinde olmamız çok ama çok önemli. Engelli kardeşlerimiz toplumumuzda bütün fertler gibi temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Engelleri ortadan kaldırmak, engellilerle ilgili bakış açısını değiştirmek, onları toplumda ve hayatın her alanında görmek için engelli olmamıza gerek yok. Bu, bizlerin insani görevidir.

Engelli kardeşlerimizin hiç bir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkânlardan yararlanabilmeleri için toplum olarak farkındalıklarımızı artırmalıyız.

Bu bilinçle bizler, bugün değil her zaman, engelli kardeşlerimizin her türlü zorluğa karşı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Onların güçlü ve cesur kişilikleriyle, hayallerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapmalarını var gücümüzle destekliyoruz. Herkesin hayatın tadını çıkarabileceği, eşit haklara sahip olduğu bir yaşam için, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Her birimiz birer engelli adayı olarak, engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmalıyız.

Engelli bireylerin tüm sorunlarının çözüleceği, tüm engellerin aşılabileceği bir dünya umuduyla, engelli kardeşlerimizin ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutluyor, değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”