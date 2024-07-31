DP Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos tarihini “Kıbrıs Türk halkının onurlu geçmişinin ve geleceğe olan umutlarının hatırlandığı özel bir gün” olarak niteleyen Ataoğlu, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, atalarımızın 1571 yılında bu toprakları fethetmesiyle başlayan, 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasıyla güçlenen ve 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşuyla devam eden özgürlük mücadelesinin bir simgesidir.” dedi.

Tarihin her döneminde Kıbrıs Türk halkının karşılaştığı zorluklar karşısında birlik ve dayanışma içinde olmayı başardığını, kimliğiyle, kültürüyle bu topraklarda var olma mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Ataoğlu, mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Bu süreçte yaşanan onurlu mücadeleler, bugünkü özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin temelini oluşturmuştur.Geçmişten günümüze uzanan bu şanlı tarih, bizlere birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Toplumsal dayanışma ruhumuzu koruyarak, karşılaştığımız her türlü zorluğu aşacağımıza ve daha güzel günlere ulaşacağımıza olan inancım tamdır. 1571'den bu yana süregelen mücadelede emeği geçen tüm kahramanlarımıza sonsuz minnet ve şükranlarımı sunarken, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 66’ıncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 48’inci kuruluş yıl dönümlerini en içten dileklerimle kutluyorum. Birlik ve beraberliğimizi asla kaybetmeyelim.”