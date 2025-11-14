Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, KKTC’nin varlığının Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin en önemli eseri olduğunu vurguladı.

KAMUSEN’den yapılan açıklamada, Atan, 15 Kasım’ın sadece bir kuruluş tarihi değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve özgür yaşama iradesinin dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Şehitlerin fedakârlığı ve halkın kararlı duruşuyla bugünlere gelindiğini ifade eden Atan, “KKTC, geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümektedir.” dedi.

Atan, Anavatan Türkiye’nin desteğine de dikkat çekerek, tüm halka birlik, dayanışma ve barış içinde bir gelecek temennisinde bulunup, KKTC’nin 42. yılını kutladı.