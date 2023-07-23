22.07.2023 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Aslanköy'de sakin Bekir KUDRET (E-77) kendi ikametgahının avlusu içerisinde bulunan ve içerisinde su bulunan sekiz metre derinliğindeki kuyuya henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı düşmesi sonucu yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.