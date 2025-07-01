Bedelli askerlikle ilgili yeni düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi ile hali arazilerin kiralanmasına yönelik değişikliklerden oluşan Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı komiteden geçerek, Meclis Genel Kurulu'na yollandı.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi dün Komite Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan UBP Milletvekilleri Resmiye Canaltay ile Emrah Yeşilırmak'ın önerdiği Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşüp, oy birliğiyle kabul etti.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya komite üyeler UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Solyalı ve CTP Milletvekili Ongun Talat, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın görüşülmesine katılmadı.

Komite toplantısında ayrıca, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP Milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ve Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Devrim Barçın, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı. Toplantıya davetli olarak KKTC Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.