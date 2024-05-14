Gardiyanoğlu: “Asgari ücretin bugün belirlenmesini temmeni ediyorum…Bu toplantıda uzlaşı sağlanmazsa nihai karar Pazartesi günü verilecek”

Serdaroğlu: “Asgari ücretlinin kaybedecek zamanı yoktur. Hükümet tarafını belirlemekte zorlanıyorsa bunu açıkça ifade edecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücretin bugün belirlenmesini temenni ettiğini, bu toplantıda uzlaşı sağlanmazsa nihai kararın pazartesi günü verileceğini açıkladı.

Gardiyanoğlu’nun açıklamasına tepki gösteren işçi temsilci Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Asgari ücretlinin kaybedecek zamanı yok” diyerek "hükümetin tarafını belirlemesini" istedi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısının başında sorularını yanıtlayan Bakan Gardiyanoğlu, on binlerce insanın sorumluluğunu taşıdıklarını kaydetti. İşçinin ve işverenin masaya koyacağı rakamların değerlendirileceğini belirten Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, “En büyük temennim asgari ücretin bugün belirlenmesidir. Bugün bir uzlaşı çıkmazsa komisyon Pazartesi saat 09.00’da kararını vermek ve açıklamak üzere toplanacak” dedi. Asgari ücret masasında üç taraf olduğunu anımsatan Gardiyanoğlu, özellikle oy çokluğuyla belirlenen asgari ücret sonrasında rakamı kabul etmeyen tarafa suçlayıcı açıklamalar yapıldığını kaydetti. Gardiyanoğlu, bugün uzlaşıya kadar yaklaşırlarsa kısa bir mola verilebileceğini de belirtti.

-Serdaroğlu

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Gardiyanoğlu’nun açıklamasında toplantının pazartesine erteleneceğine dair bir hava yarattığını söyleyerek bunu eleştirdi.

Serdaroğlu, toplantı pazartesine ertelenecekse bugün masada bulunmalarının anlamı olmadığını kaydederek, “Biz buraya asgari ücret belirlenecek diye geldik, işverenlerin talebi üzerine bugünü bekledik. Asgari ücretlinin kaybedecek zamanı yoktur…” diye konuştu.

Serdaroğlu, beklemenin sebebini sorarak, “İşverenlerin getireceği rakama saygı duyarız. Bu rakama evet demek zorunda değiliz. Onlar da bizim vereceğimiz rakama evet demek zorunda değildir. Hükümet bir tarafı seçmek zorundadır. Hükümet tarafını belirlemekte zorlanıyorsa bunu açıkça ifade edecek. Belli ki bu masadan oy birliği çıkmayacak….” dedi.

4 aylık Hayat Pahalılığı oranının yüzde 22.98 olduğuna işaret eden Serdaroğlu, Başbakanın bu oranın asgari ücrete de yansıtılacağıyla ilgili açıklama yaptığını söyledi. Masaya yüzde 27 ile oturduklarını kaydeden Serdaroğlu, bunun net 30 bin 480 TL, brüt 35 bin 95 TL’ye denk geldiğini belirtti.