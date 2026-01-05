Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere çarşamba günü toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alacak toplantının saat 10.00’da başlayacağı belirtildi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 26 Aralık'ta yapmıştı. Görüşme sonunda taraflar amaçlarının ocak ayı tamamlanmadan önce yeni asgari ücret miktarını belirlemek olduğunu duyurmuştu.

Asgari ücret, 1 Temmuz’dan bu yana brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 TL olarak uygulanıyor.