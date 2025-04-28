ASELSAN Üst Yöneticisi Akyol: “TEKNOFEST ile gençlerin teknolojiye olan merakını artırmak istiyoruz”

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türkiye’ye yönelik ambargolara yanıt olarak 1975’te kurulan ASELSAN’ın, 50’nci kuruluş yıl dönümünde, TEKNOFEST KKTC’de teknoloji tutkunu gençlerle buluşacağı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre ASELSAN'dan yapılan açıklamada, ASELSAN’ın, TEKNOFEST KKTC’deki stant alanında oyun değiştirici milli teknolojilerini vitrine çıkaracağı kaydedildi.

ASELSAN’ın kuruluşu hikayesinde ayrı bir anlamı olan KKTC’de düzenlenecek TEKNOFEST’te 50’nci kuruluş yıl dönümü tanıtım faaliyetleri kapsamında dijital deneyim alanı bulunacağı kaydedilen açıklamada, "Dijital deneyim alanında ASELSAN’ın 1975’ten 2025’e uzanan teknoloji yolculuğunun tüm aşamaları festival ziyaretçilerine anlatılacak. Festival alanının tamamı ASELSAN’ın milli imkanlarla geliştirdiği uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli güvenlik kameralarıyla izlenecek. Kameralardan alınan görüntüler, anında TEKNOFEST Güvenlik Merkezine aktarılacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol, TEKNOFEST ile gençlerin teknolojiye olan merakını artırmak istediklerini belirtti.

ASELSAN’ın kuruluş hikayesinin KKTC’nin bağımsızlık mücadelesinde yaşanan ambargolarla başladığını ifade eden Akyol, “Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ülkemize yönelik ambargoları aşmak amacıyla tohumları atılan ASELSAN’ın 50’nci yaşına ulaşmasının mutluluğunu ve TEKNOFEST heyecanını KKTC’de birlikte yaşayacağız” dedi.

Akyol, “TEKNOFEST ile KKTC’de yakılan milli teknoloji ateşinin gücüyle oyun değiştirici sistemler geliştirmeye, ihracat odaklı büyümeye ve hayal bile edilemeyen sistemleri gerçeğe dönüştürmeye devam edeceklerini” vurgulayarak, 7’den 77’ye tüm teknoloji tutkunlarını TEKNOFEST KKTC’de büyük heyecana ortak olmaya çağırdı.