Girne’ye bağlı Dikmen/Aşağı Dikmen Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi için bugün sandık başına gidiliyor.

Oy verme işlemi saat 8.00’de başladı. Kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti gösterilerek yapılabilecek oy verme işlemi 18.00’e kadar sürecek. Dikmen İlkokulu’nda kurulan 6 sandıkta yaklaşık 2 bin seçmen oy kullanabilecek.

KKTC “Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi” bugün yapılıyor. Aşağı Dikmen Mahallesi muhtar adaylığı için Mustafa Cumhur, Tahir Sancak, Levent Efendi, Ahmet Ulutan, Cengiz Topel Ak ve Kaan Güçsav yarışıyor.

Seçim sonuçlarının 18.00’den birkaç saat sonra belli olması bekleniyor.