AS BAŞKAN ATALAY TALAYKURT BELEDİYE GEREKENİ YAPIYOR

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi bölgesinde Yıldırım köyüne giden yol üzerinde yıllardır başka bölgelerden gelen özel şirketlerin dökmüş olduğu moloz ve çöplerin oluşturduğu çevre kirliliğine Yeniboğazici Belediyesi Tarım Bakanı ve kaymakam işbirliğinde çöplüğe dönen alanda çalışmalara başlandı.

Yeniboğazici Belediyesi As Başkanı Atalay Talaykurtun yaptığı açıklama.

Günlerdir polemiği süren ve gündeme oturan Yıldırım'daki çöpler hakkında halkımıza bilgilendirme. Uzun bir süredir birçok şirket ve belediyemiz tarafından molozların dökülmesi ile oluşan çöplüğün bugün itibarı ile temizlik işlemine başlamıştır.

Uzun bir süredir Sn. Başkan Katip Demir tarafından girişmeler haftalar önceden başlatılmıştır. Bu hafta başı ise yoğunlaşan girişimler neticesini vermiş ve bugün itibarı ile İş adamımız sayın Sn. Cemil İnançoğlu’nun verdiği destekle temizlik işlemi başlamıştır.

Yarın itibarı ile Sn. Kaymakamımız Özden Keser’in girişimleri ve Sn.Bakanımız Hüseyin Çavus Kelle'nin desteği ile bakanlığımıza ait D6 dozerde iş başı yapacak ve temizlik hızlanacaktır.

Esasında orda oluşan çöplüğün amacı orayı kirletmek değil oradaki çukurların molozlar ile doldurulması idi fakat iş çığrından çıkınca o hale gelmiştir.

Bugün itibarı ile oraya moloz dökümü yasaklanmıştır. Destek veren Sn. Bakanımıza , Sn. Kaymakamımıza ve Sn Cemil İnançoğlu’na çok teşekkür ederiz..