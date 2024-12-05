Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek ve çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla proje geliştirdi.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, “Yaratıcı Sunum” dersi kapsamında Doç. Dr. Nuran Öze sorumluluğunda geliştirilen “Kartopu Kadar İyilik” projesi çerçevesinde öğrenciler, SOS Çocuk Köyü Derneği’ni ziyaret ederek, proje detaylarını paylaştı.

Etkinlikte, SOS Çocuk Köyü’nde düzenlenecek fon geliştirme etkinliği öncesinde öğrencilerin, derneğin çalışma prensiplerini ve faaliyetlerini yakından tanımasını sağlandı. Ziyaret sırasında SOS Çocuk Köyü Derneği’nin Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Hafız, öğrencilere dernek ve yerleşke hakkında detaylı bilgiler verdi.

Proje ekibindeki öğrenciler de ocak ayında yapılmasını planladıkları, 4-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olan “Kartopu Kadar İyilik” projesinin detaylarını paylaştı. Sunum sırasında öğrenciler, profesyonellerden geri bildirim alarak projelerini daha da geliştirme fırsatı buldu.

Açıklamada, “Kartopu Kadar İyilik” projesinin SOS Çocuk Köyü Derneği’nin bakım ve destek sağladığı çocuklar için bağış toplamayı hedeflediği, halka açık olarak bir etkinlik olmasıyla toplumsal dayanışmayı artırmayı ve çocukların hem eğleneceği hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak yaratıcı aktivitelerle hayatlarına değer katmayı amaçladığı kaydedildi.