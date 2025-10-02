ARUCAD ve KAYAD’tan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık İçin Güçlü İşbirliği

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında ortak projeler geliştirmek amacıyla bir mutabakat anlaşması imzaladı. 1 Ekim 2025 tarihinde hayata geçen bu işbirliği, hem üniversite öğrencilerine yeni sosyal sorumluluk alanları açmayı hem de topluma yönelik farkındalık ve kapsayıcılık projelerini desteklemeyi hedefliyor.

İşbirliği kapsamında, KAYAD tarafından yürütülecek projelere ARUCAD akademisyenleri ve öğrencilerinin katılımı sağlanacak; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, insan ticareti ve cinsel istismar gibi konularda farkındalık seminerleri, atölyeler ve ders dışı etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca ARUCAD’ın akademik bilgi birikimi ve araştırma kapasitesi ile KAYAD’ın sahadaki deneyimi birleştirilerek politika yapıcılara öneriler sunulacak ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm modelleri geliştirilecek.

Anlaşma çerçevesinde; kapsayıcı dil ve ayrımcılıkla mücadele atölyeleri, farklı kültürel ve sosyal arka planlardan bireylerin deneyimlerini görünür kılacak sanat etkinlikleri, engelli bireyler, göçmenler ve LGBTQ+ topluluklarının sosyal hayata ve yükseköğretime katılımını destekleyecek politikalar geliştirilecek. Mentor–mentee programları, “Kadın Liderler Forumu” ve “Rol Model Buluşmaları” gibi etkinlikler ile öğrencilerin gönüllülük temelli sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik edilecek.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, KAYAD’ın uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs’ta yürüttüğü sosyal çalışmaların önemine değinerek, “Bu işbirliğiyle öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlarken KAYAD’ın projelerine de akademik bilgi ve yaratıcılığımızla destek olacağız. Protokoller başlangıç için önemli olsa da asıl değer, birlikte hayata geçirilecek projelerle ortaya çıkacaktır. Üniversitemiz kadın öğrenci ve kadın çalışan sayısında öne çıkan bir kurum olarak çeşitlilik ve kapsayıcılık vizyonunu güçlendirmeye devam edecek” dedi.

KAYAD Asbaşkanı Minel Özen, sivil toplum ve akademik dünyanın ortak projelerle daha güçlü sosyal etkiler yaratabileceğini belirterek, “ARUCAD ile imzaladığımız bu işbirliği, sahadaki deneyimimiz ile akademik dünyanın bilgi ve yaratıcılığını bir araya getirecek. Ortak atölyeler, seminerler ve gönüllülük faaliyetleriyle gençlerin toplumsal sorumluluk bilinciyle yetişmesine katkı sağlayacak ve çeşitlilik ile kapsayıcılık alanında kalıcı bir fark yaratacağız” ifadelerini kullandı.

Bu işbirliği; akademinin bilgi ve yaratıcılığıyla sivil toplumun sahadaki deneyimini bir araya getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında kalıcı bir fark yaratmayı hedefliyor.

ARUCAD ve KAYAD, birlikte geliştirecekleri projelerle gençleri sosyal sorumluluk bilinciyle yetiştirirken, toplumda farkındalık ve dönüşüm yaratmaya devam edecek.