Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in askeri törende yaptığı açıklamaların Rum tarafının öteden beri sürdürdüğü tahakküm ve dayatma siyasetinin en açık göstergesi olduğunu vurgulayarak eleştirdi.

Ersin Tatar’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tatar, Rum liderin sözlerinin yıllardır değişmeyen bir zihniyetin açık ilanı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğe dair tek vizyonları, Kıbrıs Türk halkını boyunduruk altına almak ve maksimalist hedeflerini bize zorla kabul ettirmektir. Yunan savaş uçaklarının törenlere katılması, bir taraftan barıştan söz ederken diğer taraftan halkımıza karşı yeni silahlarını sergilemeleri, bu zihniyetin en net ifadesidir. Buna rağmen hala bu niyeti görmezden gelenler var. Rum’un tahakkümünü halka çözüm diye pazarlamaya kalkanlar var. Ama herkes bilmelidir ki, Kıbrıs Türk halkı kendi iradesini asla başkasına teslim etmez.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının yolunun kendi devletiyle çizildiğinin altını çizerek, “Kıbrıs Türk halkının iradesinin sembolü kendi devletidir. Bu vizyon, Türkiye’deki en üst makamların açıklamaları ve kararlarıyla en net şekilde desteklenmektedir. Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun dünkü bildirisi sadece vizyonumuza destek değil, aynı zamanda Rum ve Yunan tehditlerine verilmiş en güçlü cevaptır.” dedi.

Tatar, Kıbrıs’ta hâlâ Helenizm propagandası yapıldığını, bu anlayışın Rum tarafında değişmeden varlığını sürdürdüğünü kaydetti. Bu zihniyetin, Kıbrıs Türk halkını yok saymaya ve kendi devletinden vazgeçirmeye yönelik olduğunu belirten Tatar, “Bu propagandanın karşısında halkımız, Anavatan Türkiye ile omuz omuza dimdik durmaktadır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM’nin 18 Temmuz 2024 tarihli kararını da hatırlatarak, Türkiye’nin iki devletli çözüm vizyonuna verdiği güçlü desteğin altını çizdi. Tatar ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dört yıldır BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalarda uluslararası topluma KKTC’yi tanıma çağrısı yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının geleceği kendi devletindedir. Rum’un halkımıza ve devletimize yönelik tahakkümü asla gerçekleşmeyecektir.” diye konuştu.

Uzlaşı ve iş birliği mesajı da veren Cumhurbaşkanı Tatar, adada adil ve sürdürülebilir bir barışın ancak sahadaki somut gerçekler üzerine inşa edilebileceğini söyledi.

Tatar, “Kıbrıs’ta iki devletin, iki halkın ve iki demokrasinin varlığını kimse inkâr edemez. Bu gerçekler kabul edilirse adamız barış, huzur ve refah adası olur. Ancak Rum tarafı silahlanmaya devam eder, izolasyonu muhafaza etmek için agresif abluka siyaseti sürdürür ve tek yanlı faaliyetlerinden vazgeçmezse, halkımızın haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapılır. Bu bizim anayasal görevimizdir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü altında yoluna güvenle devam ettiğini vurgulayan Tatar, açıklamasını “Rum tahakkümüne bu topraklarda yer yoktur ve asla olmayacaktır” sözleriyle tamamladı.