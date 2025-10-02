Pegasus Hava Yolları, 1 Ekim’de başlayan İstanbul Havalimanı seferleri dolayısıyla Ercan Havalimanı’nda yolculara yönelik etkinlik düzenledi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamaya göre etkinliğe Pegasus Hava Yolları KKTC Müdürü Zeki Ziya, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, Türkiye’den gelen Pegasus Hava Yolları Satış Yöneticisi Çağrı Ulutürk, yolcular ve davetliler katıldı.

Ercan Havalimanı giden yolcu bölümünde Pegasus bilet satış ofisi önünde gerçekleşen etkinlikte, yolculara ilk uçuş olmasından dolayı “Uçuş sertifikası”; hatıra fotoğrafı olarak çerçeve üzerinde “Pegasus ilk Kuzey Kıbrıs İstanbul Havalimanı uçuşunda ben de varım” yazısı ile üzerindeki kartta “Her yeni yolculuk bir hikaye… Pegasus’un ECN-İST hattını sizinle birlikte açıyoruz. İyi uçuşlar dileriz” yazılı güller hediye edildi.

-Ziya: “Haftada 45 sefer ile Ercan’da yüzde 60 pazar sahibiyiz”

İlk konuşmayı yapan Pegasus Hava Yolları KKTC Müdürü Zeki Ziya, Pegasus’un 2006 yılında haftada 14 seferle Ercan Havalimanı seferlerine başladıklarını bugün bu sayının 45 sefere ulaştığını kaydetti.

“Bugün, İstanbul Havalimanı’na uçuş başlatmamız sevgili yolcularımız sayesindedir. Daha müjdeli haberler açıklayacağımız günler yakındır. Bugün, İstanbul Havalimanı uçuşumuz ile KKTC’de destinasyon sayımız 11’e ulaşmıştır. 1 Ekim’den itibaren her gün bir, 23 Ekim’den itibaren ise İstanbul Havalimanı’na olan sefer sayımızı ikiye çıkaracağız.” diyen Zeki Ziya, İstanbul Havalimanı uçuşunun herkese hayırlı olmasını diledi. -Ulutürk:"KKTC TC arasında en fazla uçuş yapan havayoluyuz"

Türkiye’den gelen Pegasus Hava Yolları Satış Yöneticisi Çağrı Ulutürk ise, Pegasus Hava Yolları’nın bugün 55 ülkede 155 destinasyon ile uçuş operasyonları gerçekleştirdiğini belirtti.

Ulutürk, KKTC ile Türkiye arasında en fazla uçuş yapan havayolu olarak Pegasus’un KKTC vatandaşlarına ve ülke turizmine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyduklarını ifade etti.

-Özçelik: “İstanbul Havalimanı destinasyonu büyük önem arz etmektedir”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, T&T Havalimanı İşletmesi olarak fevkalede önemli bir güne şahitlik ettiklerini kaydetti. Özçelik, Pegasus Hava Yolları'nın KKTC turizmine büyük faydalar sağlamakla birlikte, 11’inci destinasyon olarak İstanbul Havalimanı’nın eklenmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, “Daha güzel günlerde havada buluşmak üzere.” dedi.