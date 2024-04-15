Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Dünya Sanat Günü’nü kutladı, “Sanatın gücünü ve etkisini kutlamaya her zaman devam edelim.” dedi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Vehbi, 15 Nisan “Dünya Sanat Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sanatın, insanlığın en güçlü ifade biçimlerinden biri olduğunu ve kültürü, duyguları, düşünceleri anlatmanın en derin yollarını açtığını vurgulayan Vehbi, mesajında şunları kaydetti:

“Sanat, sadece güzellik ve estetik arayışıyla değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve değişim için de güçlü bir araçtır. Sanatçılar, dünyayı anlamlandırmada ve dönüştürmede önemli roller üstlenirler. Toplum olarak, sanatın bu gücünü tanımalı ve desteklemeliyiz.

Sanat, birleştirici bir güçtür. Farklı kültürlerden, farklı bakış açılarından gelen sanat eserleri, bizi bir araya getirir ve ortak bir dil oluşturur. Bu nedenle, sanata ve sanatçılara değer vermeli ve onların yaratıcılıklarını desteklemeliyiz.

Dünya Sanat Günü, sanatın evrensel dilini kutlamak ve sanatın yaşamımızdaki önemini vurgulamak için önemli bir fırsattır. Bu günü birlikte kutlamak ve sanatın bize sunduğu zenginlikleri keşfetmek için bir araya gelmeliyiz.”