Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Sivil Afet Timi Derneği (SAT) arasında, “afet yönetimi ve acil durum müdahalesi” alanlarında ortak projeler geliştirmek amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, protokol ile her iki kurumun bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla toplumsal faydayı artırması ve olası afetlerde işbirliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında, ARUCAD ve SAT; eğitim, seminer ve konferanslar düzenleyerek toplumsal farkındalık yaratmayı, afet öncesi ve sonrası süreçlerde etkin müdahale için ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyor.

-Vehbi

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, afet yönetimi alanında SAT ile işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Vehbi, Kuzey Kıbrıs’ın geçirdiği üç büyük yangından ikisinde ve 6 Şubat 2023 Adıyaman Depremi’nde gönüllü olarak görev yapan SAT ekibiyle imzalanan bu protokolün, İsias davasıyla aynı güne denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, “Gönüllerimiz kaybettiğimiz Şampiyon Melekler ve ailelerinin yanında” ifadelerini kullandı.

-Çanakçı

SAT Başkanı Vet. Dr. Tayfun Çanakcı da, işbirliği ile ilgili olarak, “ARUCAD’ın, 12 yıldır gönüllü olarak faaliyet gösteren SAT’a desteğinden çok memnunuz" dedi ve protokolün diğer üniversitelere de örnek teşkil etmesini umdu.

Çanakçı, "Bu tür işbirlikleri, daha güvenli bir geleceğe ulaşmamız için büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, işbirliğinin ARUCAD ve SAT’ın bilgi birikimlerini birleştirerek, afet yönetimi ve toplumsal dayanıklılık konularında önemli projelere imza atmalarını sağlayacağı da kaydedildi.