Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) bahar dönemi mezunlarının çalışmaları Lefkoşa ve Girne’de düzenlenen sergilerde sanatseverlerle buluştu.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, Plastik Sanatlar ve Seramik Bölümü öğrencilerinin bireysel sergileri Girne Halk Kütüphanesi, Art Space, The Old Grapevine Restaurant, Sevda Orr Studio, Vehit Güney Sanat Merkezi, Atölye 5|2, Studio 12 ve E’vivian Boutique gibi mekânlarda yer alıyor.