6 Nisan’da ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Artemis II görevindeki dört astronot, Dünya’dan 406 bin 77 kilometre mesafeyle insanlığın gittiği en uzak noktaya ulaştı.

Artemis II astronotları, Türkiye saatiyle 20:56’da Dünya’dan uzaklık rekorunu kırdı. Böylece Apollo 13’ün 1970’deki 384 bin 400 kilometrelik rekoru geride kaldı.

Mürettebat, Ay’ın karanlık tarafı etrafında dolandı ve yüzeyden yaklaşık 6 bin 400 kilometre yükseklikte gözlem yaptı.

Artemis II misyonu Ay’ın yakınında. Fotoğraf: NASA

NASA bilgi paylaştı

NASA’nın duyurusuna göre dört kişilik mürettebat 7 Nisan’da Ay’ın yer çekiminin Dünya’ya göre daha baskın hale geldiği ‘etki alanından’ çıktı.

Mürettebatı taşıyan Orion uzay aracı yerel saatle 10 Nisan 17.07’de (Türkiye saatiyle 11 Nisan 03.07) California eyaletinin San Diego kenti açıklarında Pasifik Okyanusu’na inecek.

İnişten sonraki iki saat içinde mürettebat, uzay aracından çıkarılarak helikopterlerle USS John P. Murtha gemisine taşınacak ve orada sağlık kontrolüne sokulacak.

NASA astronotların karaya dönerken sağlık kontrolünden geçirileceğini belirtti. Ekipte yer alan isimler şöyle:

Reid Wiseman (NASA)

Victor Glover (NASA)

Christina Koch (NASA)

Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı)

Artemis II misyonunun amacı

Bu görevin amacı, bir sonraki Artemis III görevi kapsamında astronotların Ay’a inişi için zemin hazırlamak.

NASA, Artemis III’ü en erken 2027’de fırlatacağını söylüyor. Uzmanlara göreyse olası en erken tarih 2028.

Aracın tipine karar verilmediği gibi ABD merkezli Axiom şirketinin ürettiği yeni uzay kıyafetleri de henüz hazır değil.

Bu görevden sonraysa Ay’da sürekli bir insan varlığı sağlamak için Artemis IV ve V, Ay’ın yörüngesinde dönecek küçük bir uzay istasyonu olan Gateway’i inşa edecek.